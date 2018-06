Piazza Affari chiude in frazionale rialzo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -taglia il traguardo di giornata in frazionale rialzo, ma ritracciando dai massimi intraday toccati a metà seduta., chiamata anche a dibattere sull'eventuale ritiro graduale del Quantitative Easing Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,179. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Il Petrolio () mostra un timido guadagno e segna un +0,3%.Lieve calo dello, che scende a 234 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,81%.sostanzialmente tonicoche registra una plusvalenza dello 0,38%. Senza slancioche chiude sulla parità. Fiaccache rimane al palo.archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,44%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi. Sulla stessa linea, ilanch'esso in salita dello 0,44%.di, brillacon un forte incremento (+4,37%).perche registra un progresso del 3,33%.diche mostra un rialzo del 2,16%. Denaro suche registra un rialzo dell'1,89%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su. Seduta negativa perche mostra una perdita dell'1,84%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,42%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40% a causa del taglio del target price da parte di Bernstein del(+3,70%),(+3,51%),(+3,31%) e(+3,10%).Fa bene(+2,99%) che festeggia la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza . I più forti ribassi, invece, si sono verificati suche ha archiviato la seduta a -2,14%. Crolla, con una flessione del 2,04%. In rossoche evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%. In rossoche scende dell'1,37%.