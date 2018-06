STMicroelectronics riprende la corsa a Piazza Affari

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Torna l'interesse sui titoli, che si porta in cima all'indice dei titoli più capitalizzati di Piazza Affari con un guadagno del 2,40%.Il produttore di chip conferma dunque il positivo momento che vede la performance a un mese segnare un +7,7%.Lo scorso 6 giugno The Semiconductor Industry Association (SIA) ha fatto sapere cherispetto allo stesso mese dell'anno precedente e dell'1,4% rispetto a febbraio 2018.Quanto all'analisi tecnica del titolo, operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 21,99 e successiva a quota 22,51. Supporto a 21,47.