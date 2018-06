Supplenti senza stipendio da mesi, MIUR pronto a pagare solo una parte

(Teleborsa) - Il portale ministeriale "NoiPA" ha comunicato le date delle emissioni previste per il mese di giugno 2018, confermando che per lunedì prossimo 18 giugno si effettuerà l'emissione speciale per i compensi per il personale scolastico. Tuttavia, molti precari rimarranno ancora una volta a bocca asciutta. Il sindacato della scuolafa presente che sono troppe le lungaggini che la legge non contempla più. Proprio per evitare il mancato pagamento mensile delle spettanze al personale a tempo determinato con incarichi di supplenza breve, è stato stabilito che questo debba avvenire entro 30 giorni dalla supplenza svolta.invita tutto il personale che nei prossimi giorni continuerà a non ricevere lo stipendio a presentare una diffida alla Ragioneria territoriale delle Stato, chiedendo l’immediato accredito dello stipendio.Presidenteha così commentato: "Stiamo parlando di supplenti che molto spesso sono costretti a spostarsi di centinaia di chilometri dal loro luogo di residenza per raggiungere la scuola di servizio: anticipano, per lavorare, spese vive per i viaggi, il pernotto, sottoscrivono affitti e si sobbarcano spese aggiuntive non indifferenti. Approfittarsi del loro stato di precarietà rappresenta, quindi, un atto particolarmente grave, che si riflette sulla loro dignità di persone e sulle loro necessità pratiche di coprire le tante spese che debbono affrontare per raggiungere la sede scolastica".