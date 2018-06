Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,47% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,40%, chiudendo a 2.775,63 punti. Leggermente positivo il(+0,57%); in frazionale calo lo(-0,39%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori in maggior calo i comparti(-4,49%),(-1,08%) e(-0,82%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,89%) e(+0,52%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate suche ha chiuso a -2,89%.Seduta negativa perche mostra una perdita dell'1,81%.Sotto pressioneche accusa un calo dell'1,80%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%.(+7,70%),(+7,48%),(+4,43%) e(+3,28%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,37%.In apnea, che arretra del 3,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,77%.