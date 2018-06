Di Maio: priorità a reddito di cittadinanza e pensioni d'oro

(Teleborsa) - Il Governo punta adLo ha annunciato il vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Rtl, aggiungendo chein modo tale che "avranno subito una riorganizzazione nei prossimi sei mesi".Un altro provvedimento al quale l'Esecutivo vuole mettere mano "il prima possibile" è quello sulle. "In questi 80 giorni la Camera, con il presidente Fico, ha scritto una delibera storica sul taglio ai vitalizi per gli ex parlamentari. Iniziamo da un atto storico interno alla Camera e poie quindi devono avere una pensione per i contributi che hanno versato" ha affermato Di Maio.Il vice Premier pentastellato ha poi sottolineato che. Una risposta tra le righe a quanto proposto dall'altro vice Premier nonché Ministro dell'Interno,. "Nel contratto questo punto non c'e', lavoriamo su altri fronti", ha detto.