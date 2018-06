Editoriale Il Fatto si prepara a sbarcare sull'AIM Italia

(Teleborsa) - La societàha avviato le attività propedeutiche alla quotazione su, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese., Presidente e AD del media content provider, editore tra l'altro de Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato: "Negli ultimi anni la Editoriale Il Fatto ha intrapreso un percorso di diversificazione del proprio portafoglio prodotti, con l’obiettivo di diventare una media company a 360 gradi. Si apre ora per noi una fase molto significativa, che ci porterà a raccogliere risorse per sviluppare ulteriormente le business unit più innovative come LOFT, la nostra piattaforma di contenuti per la TV, e ad adottare un approccio sempre più “data driven”, grazie alla collaborazione con le piattaforme pubblicitarie più sofisticate".I principali azionisti della media company indipendente sono Cinzia Monteverdi e Antonio Padellaro, entrambi con il 16,26%. Chiare Lettere e Edima detengono ciascuno l’11,34% del capitale della società, seguiti da Francesco Aliberti con il 7,35%. Editoriale Il Fatto detiene azioni proprie pari al 25,67% del capitale sociale.