Prysmian presenta Power Link Cable Solutions

(Teleborsa) - Corre a Piazza Affari, il titolo diche fa un balzo del 2,22%.In occasione di Renewable UK Global Offshore Wind 2018 che si terrà apresenta Power Link Cable Solutions, il nuovo servizio di asset management per monitorare le criticità dei collegamenti elettrici. Il Gruppo presenta anche la sua intera gamma di prodotti e servizi all'avanguardia per l’industria dell’energia eolica offshore.Power Link Cable Solutions è un servizio innovativoi, permettendo così una riduzione significativa del tempo di inattività del sistema e dei costi da esso derivanti. Power Link Cable Solutions è il risultato del know-how ed esperienza del Gruppo, delle tecnologie all'avanguardia e delle capacità di installazione e manutenzione in acque profonde, tutto integrato in un unico pacchetto di fornitura di servizi sul modello "one-stop-shop". Il servizio include una linea completa di sistemi in cloud che garantiscono un monitoraggio wireless 24/7 dei cavi sottomarini, affiancato al supporto di un team dedicato di tecnici specializzati nella lettura e nell'interpretazione dei dati raccolti.Per servire più efficacemente il mercato del, il Gruppo si è dotato di una base marittima strategicamente localizzata a, UK, vicina ai maggiori parchi eolici offshore.