Scuola, stipendi in calo per alcuni dirigenti scolastici nel 2020

(Teleborsa) - "Sugli stipendi deisi sta rasentando l’assurdo", dichiara il presidente dell'Udir, spiegando che nonostante gli aumenti contrattuali sulla retribuzione “fissa”, in alcune regioni presto i dirigenti scolastici percepiranno meno che all'inizio della vigenza contrattuale, quindi del 2016., dove l’arrivo di nuovi dirigenti scolastici porterà una consistente riduzione delle somme da assegnare individualmente: per le voci legate alla retribuzione variabile ed accessoria, si prevedono perdite superiori ai 10mila euro a preside. Non è da meno la retribuzione di risultato: questa “voce” non rientra nello stipendio mensile, viene pagata in un’unica soluzione annuale, per cui i dirigenti scolastici rischiano di non accorgersi nemmeno dei pesanti tagli già fatti e di quelli in arrivo. Sempre in Emilia Romagna, già nel 2016/2017 il budget e la media pro capite sono diminuiti drasticamente (dai 4mila ai 7mila euro, a seconda della fascia di appartenenza) e a regime diminuiranno ancora. In entrambi i casi, gli aumenti contrattuali non ce la faranno a compensare le perdite.