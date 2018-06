USA, prezzi import-export stabili a maggio

(Teleborsa) - Stabili i prezzi alle importazioni e alle esportazioni statunitensi nel mese di maggio.Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno registrato una salita dello 0,6% come ad aprile (dato rivisto da +0,3%). Il dato è superiore alle attese degli analisti che indicavano un +0,5%. Su base annua, i prezzi sono saliti del 4,3% oltre il +3% atteso dal consensus.Al netto delle importazioni di petrolio, i prezzi import sono saliti dello 0,6% (+0,6% ad aprile).I prezzi export sono cresciuti dello 0,6% come a maggio e contro il +0,3% stimato dal mercato. Su anno il dato evidenzia una crescita del 4,9% dal +3,8% precedente. Le attese degli analisti erano per un +4,4%.