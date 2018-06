Scuola, consegnare le pagelle con la scorta? Per i sindacati basterebbe intervenire con fermezza

(Teleborsa) - Lenon si contano più:, con l’esposizione dei giudizi finali, derivanti dagli scrutini,. L’apice della violenza gratuita si è toccato a Roma, dove due giorni fa all'istituto superiore Di Vittorio Lattanzio prima il preside e poi un docente sono stati aggrediti dai genitori di uno studente non ammesso all’anno., ricordando che "le aggressioni nei confronti dei docenti, del personale della scuola tutto, sono atti da condannare sempre duramente"."Davanti a tutto questo – ha aggiunto il Ministro - vogliamo reagire e lavorare per ricreare un clima di serenità, per mettere la scuola in condizione di concentrarsi maggiormente sulla gestione del rapporto con le famiglie, di adottare metodi di recupero".ricorda che, che entrambi le parti sono tenute a rispettare, in funzione del successo formativo degli studenti. Laddove questo non avviene, è ovvio che occorra intervenire. Venendo meno al "contratto" sottoscritto in sede di iscrizione dei figli, si rompe qualcosa nel rapporto e bisogna assolutamente prendere provvedimenti adeguati, sempre rapportati alla gravità dell’infrazione., dei docenti e dei dirigenti perché, che hanno come protagonisti negativi degli studenti che si possono scagliare sia contro i compagni di classe, sconfinando in certi casi addirittura nel reato di stalking, sia contro i docenti, i dirigenti e il personale scolastico" dichiara, presidente nazionale Anief e Udir.