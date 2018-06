Toscana aeroporti su dichiarazioni Presidente della A.C. Pisa Giuseppe Corrado

(Teleborsa) -peraltro mai confermate e fare supposizioni assolutamente inappropriate e fuori luogo.Toscana Aeroporti – che negli ultimi 18 mesi ha compiuto un importante investimento a supporto della squadra, dimostrando impegno e serietà – si sarebbe aspettata un atteggiamento diverso.L’unico modo che la Società conosce per rinnovare una partnership è quello di. Non un bel modo per chiedere di confermare una sponsorizzazione.E sulla "replica" del Presidente Corrado, "Toscana Aeroporti prende atto di come Errare umanum est sed perseverare diabolicum.. Dica anche quale contratto Toscana Aeroporti non avrebbe onorato: nessuno. Toscana Aeroporti ha onorato sempre i suoi impegni, perché ha molto a cuore Pisa e tutte le sue attività. Nonostante Corrado".di sponsorizzazione della sua squadra da parte di Toscana Aeroporti