Eurozona, nel primo trimestre cresce l'offerta di lavoro

(Teleborsa) - Aumenta nel primo trimestre ildell'Eurozona che si porta al 2,1% in salita dal 2% registrato nel trimestre precedente e in salita dall'1,9% del primo trimestre 2017. Lo rende noto l').Nello stesso periodo, nell'interail tasso di posti vacanti è salito al 2,2% dal 2% registrato nel trimestre precedente e dall'1,9% nel primo trimestre del 2017. Il tasso si attesta all'1,9% per l'industria e le costruzioni e al 2,4% nei servizi.Tra i singoli Paesi il tasso dei posti vacanti risulta più elevato nella(4,8%),(3,5%),(2,9%), mentre i più bassi tassi si registrano in(0,7%),(0,9%). Per l'Italia il dato è passato dallo 0,8% del quarto trimestre 2017 al + 1,2% del primo trimestre 2018.