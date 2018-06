Italian Exhibition Group sigla partnership con EEX per la gioielleria italiana

(Teleborsa) -punta più forte sul mercato americano.Dopo l' acquisizione del 51% di FB International , l'organizzatore fieristico italiano(EEX), operatore fieristico statunitense nel segmento b2b con 55 manifestazioni in calendario.La partnership, spiega IEG in una nota,- show di Las Vegas su gioielli e orologi di lusso -durante la Las Vegas Market Week,al Las Vegas Convention Center insieme al Las Vegas Antique Jewelry & Watch Show e AGTA Gemfair Las Vegas., storicamente uno dei mercati principali del settore.o, con unarispetto al 2016."La partnership con un organizzatore fieristico del calibro di Emerald Expositions – sottolinea, direttore della divisione Jewellery&Fashion di IEG - ci rende orgogliosi e conferma fattivamente il progetto die, in particolare, negli Stati Uniti, mercato primario per l’export del Made in Italy".