Migrazione: in calo le domande di asilo nell'Unione Europea

(Teleborsa) - Mentre il tema immigrazione continua a essere al centro del dibattito in Europa , nei primi quattro mesi del 2018 calano le domande di asilo all'UE. La conferma del trend discendente per l'anno in corso arriva dall').Cifre alla mano, nel periodo sono state 197.000 le persone che hanno chiesto asilo nell'UE,i.Il 2017 aveva già registrato un calo significativo con un totale di 728.470 arrivi nel corso dell'anno, in diminuzione del 44% rispetto al 2016. Nel 2018,hanno continuato a essere i principali paesi di origine dei richiedenti.