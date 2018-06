Prysmian soffre il crollo di Nexans dopo profit warning

Prysmian

Nexans

(Teleborsa) - Giornata "no" per, che sta cedendo l'1,83% sul listino milanese.Il titolo è influenzato negativamente dalLa società francese ha fatto sapere che a causa del "brusco deterioramento delle attività progettuali ad alta tensione previste per la seconda metà del 2018"rispetto ai 411 milioni messi a bilancio nel 2017.In precedenza aveva preannunciato un Ebitda sui livelli dello scorso anno.Nexans ha detto che saranno assunte iniziative per mitigare il calo dei ricavi. Tra queste, un