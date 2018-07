Banca Carige, Malacalza si dimette per divergenze su governance

(Teleborsa) - Come preannunciato , "con effetto dal momento in cui la convocanda Assemblea della Società avrà provveduto alla mia sostituzione, quale che sia la modalità di nomina del nuovo Vice Presidente in concreto applicabile, a seconda che debba o meno procedersi al rinnovo dell’intero Consiglio".richiamando, inter alia, le considerazioni contenute nelle lettere di dimissioni dell’ex Presidente Prof. Giuseppe Tesauro , dell’ex consigliere Dott. Stefano Lunardi e della consigliera Avv. Francesca Balzani".La Banca prende atto delle dimissioni e ringrazia sin d’ora l’Ing. Malacalza per l’attività svolta.