Borse europee poco mosse. Male Londra

(Teleborsa) -, con gli operatori concentrati sul vertice Trump - Putin . "Credo sia un buon inizio" - ha dichiarato dopo due ore di colloquio il presidente degli Stati Uniti d'America., con l' FMI che ha tagliato le stime di crescita dell'economia L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. L'lima lo 0,18%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,49%, scendendo fino a 68,53 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 227 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,57%.fermamentreregistra un netto svantaggio dello 0,80% sulle preoccupazioni per la Brexit . Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,36%.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,59 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,78 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 178.186, rispetto ai 209.032 precedenti.Su 222 titoli trattati in Borsa, 97 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 107. Invariate le rimanenti 18 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,17%),(+1,00%) e(+0,60%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,54%),(-1,07%) e(-1,04%).di Milano, troviamo(+1,73%),(+1,52%),(+1,45%) e(+1,40%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -4,27%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,39%.scende dell'1,33%.del FTSE MidCap,(+4,73%),(+2,32%),(+1,65%) e(+1,47%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -2,42%. Calo deciso per, che segna un -2%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,45%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,43%.