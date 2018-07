La Puglia al Salone Aerospaziale di Farnborough

(Teleborsa) -, nell'Hampshire, a sud di Londra, uno degli appuntamenti più importanti per il mondo delle imprese dell'aerospazio, che si inaugura appunto oggi.Dta e Aeroporti di Puglia sonoper la sperimentazione di sistemi, prodotti e soluzioni nel campo delle piattaforme aeree pilotate e non pilotate (RPAS), di sistemi innovativi per il controllo e la gestione del traffico aereo (ATC) e di sistemi integrati per la gestione ottimale dei volumi e dei flussi del traffico sia in ambito aeroportuale che nelle fasi in volo nei vari settori (ATF&M), anche nell'ambito di progetti di ricerca a livello europeo.La recente qualificazionecon il quale si prevede l'utilizzo del Test Bed, oltre a quelle già allocate nel sedime aeroportuale dell'aeroporto jonico.Ilha già avviatoda parte dei suoi soci e progetti di formazione post diploma e post laurea,