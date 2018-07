MailUp ottiene finanziamento da 5,1 milioni per progetto Agenda Digitale

MailUp

(Teleborsa) -si è aggiudicata un finanziamento pari a Euro 5,1 milioni, concernente un progetto di ricerca e sviluppo denominato “NIMP – New Innovative Multilateral Platform”, da realizzarsi nel prossimo triennio con la partecipazione, tra gli altri, del Politecnico di Milano come partner scientifico.Il progetto proposto rientra nell’intervento dell’”Agenda Digitale” ed in particolare nell’ambito delle “Tecnologie per l’innovazione dell’industria creativa, dei contenuti e dei media sociali”. Permetterà a MailUp di migliorare il proprio posizionamento competitivo nell’area del marketing relazionale orientato alla multicanalità e alla collaborazione.In particolare, gli investimenti previsti permetteranno di realizzare nuovi servizi e funzionalità integrati con la piattaforma MailUp, quali personalizzazione dei contenuti in tempo reale, automazione e multicanalità (SMS, email, social, chat, etc), con l’obiettivo di rendere disponibili ai clienti strategie di customer loyalty attraverso l'engagement dei consumatori.: una linea a tasso agevolato di importo pari a Euro 3,5 milioni da Cassa Depositi e Prestiti, una a tasso di mercato da erogarsi dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna pari a Euro 0,4 mln, entrambe della durata di cinque anni più tre di pre-ammortamento, più un finanziamento a fondo perduto pari a Euro 1,3 mln. I fondi, a valere su investimenti e costi sostenuti nel triennio dal 1 marzo 2018 al 28 febbraio 2021, saranno erogati a consuntivo a fronte della rendicontazione delle spese effettive.