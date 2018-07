Russia, cala l'export Made in Italy. I coltivatori diretti chiedono lo stop alle sanzioni

(Teleborsa) - Con le esportazioni Made in Italy in Russia che sono ulteriormente, rispetto allo scorso anno, è importante la ripresa del dialogo diretto tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin per creare le condizioni per superaretotale per una importante lista diprovenienti da Ue, USA, Canada, Norvegia ed Australia.E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat sul commercio estero a maggio in occasione dell’incontro tra i due leader.Il risultato è stato che per questi prodotti agroalimentari. Alle perdite dirette subite dalle mancate esportazioni italiane in Russia, si sommano poi quelle indirette dovute al danno di immagine e di mercato provocato dalla diffusione sul mercato russo di prodotti di imitazione che non hanno nulla a che fare con il Made in Italy.A potenziare la produzione del falso Made in Italy, non è stata però solo l’industria russa, ma - continua la Coldiretti - anche molti Paesi che non sono stati colpiti dall’embargo come la Svizzera, la Biolorussia, l’Argentina o il Brasile che hanno aumentato le produzioni e le esportazioni dei cibi italiani taroccati nel Paese di Putin.Al divieto di accesso ai prodotti italiani, si sono aggiunte leche hanno ostacolato di fatto le esportazioni anche per i prodotti non colpiti direttamente, dalla moda alle automobili fino all’arredamento e complessivamente le esportazioni Made in Italy sono risultate nel 2017 inferiori di 3 miliardi a quelle registrate nel 2013, l’anno prima dell’embargo.