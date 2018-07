Saipem, Cao: rinnovarsi per reagire alla crisi

Saipem

(Teleborsa) - In un contesto di crisi economica come quello che stiamo attraversando, è fondamentale la "capacità delle aziende di innovare, di rinnovarsi, di saper cogliere le sfide che si presentano". Così la pensa l'Amministratore Delegato di, specificando in un'intervista alla rivista "Energia" che la vera sfida è "ridurre il costo di produzione lungo tutta la catena del valore"."La crisi che ha colpito il settore ha profondamente messo in discussione le sue fondamenta, costringendo tutte le organizzazioni a ripensarsi in maniera non convenzionale: efficienza, efficacia, metodi, processi e organizzazioni - ha dichiarato l'AD - . Un ripensamento complesso, ma allo stesso tempo fonte di stimolo al miglioramento, per innovare ed implementare nuovi approcci".- ricorda Cao - ed ha consentito negli anni di spingere sempre in avanti i limiti della sua tecnologia. Il nostro obiettivo rimane tale e sarà attuato consolidando il nostro core business e diversificando nei cosiddetti settori non-oil "."In termini di diversificazione, anche per compensare il rallentamento delle commesse in campo petrolifero a causa del calo dei prezzi del greggio, intendiamo valorizzare le nostre competenze in ambito ingegneristico e delle costruzioni in settori cosiddetti non-oil, quali le(Saipem sta già partecipando allo sviluppo di alcuni progetti nel Mare del Nord e sulle coste settentrionali della Francia), il– ovvero, lo smantellamento di impianti e infrastrutture petrolifere - e le infrastrutture, dove soprattutto i Paesi in via di sviluppo necessitano di grandi investimenti"., che copre oggi circa il 25% del consumo di energia primaria.