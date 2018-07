Stati Uniti, Facebook, Twitter e YouTube pronte a testimoniare davanti alla Camera

Facebook

(Teleborsa) - Si apre una settimana intensa pere YouTube. Martedì 17 luglio, alcuni rappresentanti delle aziende attive nel mondo dei social web testimonieranno in un'audizione davanti alla Commissione giudiziaria della Camera USA. Lo ha annunciato la stessa Camera a stelle e strisce che spiega che il tema principale sarà come filtrare e moderare le conversazioni sulle piattaforme.I tre big "risponderanno alle domande sulle loro pratiche di moderazione dei contenuti e su come possano migliorare il modo in cui gestiscono la libertà di parola negli Stati Uniti e all'estero", ha detto in una nota il presidente della Commissione,Ad aprile, la Commissione giudiziaria della Camera aveva fatto il primo di una serie di incontri sulle pratiche dei social media. Non è la prima volta, infatti, che le big dei social vengono chiamate a testimoniare davanti alle istituzioni USA. Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg lo scorso 10 aprile ha testimoniato asullo scandalo internazionale datagate che ha investito il big dei social. Uno scandalo che si è allargato a macchia d'olio e ha portatoanche a risponderne davanti al Parlamento Europeo