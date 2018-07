sono più di 750mila le persone all’anno che passano attraverso questo aeroporto". Così Ugo de Carolis, Amministratore Delegato di ADR, in un'intervista rilasciata a Teleborsa, a margine della







"Noi - ha aggiunto - abbiamo investito tantissimo in strutture, processi e servizi per i cinesi. Stiamo lavorando sempre di più affinché tutta la filiera del turismo italiano sia sempre più vicina ai cinesi".

(Teleborsa) - L'aeroporto di Fiumicino ha ospitato oggi, 16 Luglio, nell'area imbarco E per i voli internazionali Extra Schengen una giornata di lavori sullo sviluppo del sistema aeronautico e turistico tra Italia e Cina; si tratta di uno dei principali appuntamenti dell', inaugurato lo scorso gennaio, organizzato da Aeroporti di Roma (ADR) e Unindustria.La "nuova via della seta" che unisce l'Asia e l'Europa comincia e termina in Italia e il, con 25 frequenze settimanali per 8 destinazioni connesse con voli diretti (Pechino con Air China; Shanghai e Wenzhou con China Eastern; Canton e Wuhan con China Southern; Xian, Chongqing e Haikou con Hainan Airlines).