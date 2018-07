Vertice Trump - Putin: "un buon inizio" per il presidente americano

(Teleborsa) - "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono", ha riferito il presidente degli Stati Uniti d'America,, a conclusione del vertice cona Helsinki durato circa due ore. I due capi di stato si si sono dati appuntamento in Finlandia per parlare di sicurezza, relazioni bilaterali e conflitti regionali."Non siamo andati molto d'accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa", questo l'auspicio del presidente americano Donald Trump. E' la prima volta che i due capi di Stato si incontrano in un vero bilaterale e Trump dice: "il mondo ci guarda"."Dobbiamo ricostruire le fondamenta dei rapporti tra i nostri paesi e trovare il modo di metterli sui binari della crescita" - ha affermato Putin, aggiungendo: siamo molto contenti di questo incontro, di solito i nostri colloqui in contesti internazionali erano stati molto più brevi. Ho la sensazione che io e Trump iniziamo a capirci molto meglio adesso".