Andamento positivo per il settore servizi per la finanza (+0,86%), corre Mittel

comparto dei servizi finanziari in Italia

EURO STOXX Financial Services

FTSE Italia Financial Services

Comparto servizi per la finanza europeo

grande capitalizzazione

Exor

Azimut

media capitalizzazione

Banca Ifis

Banca Farmafactoring

Tamburi

Ftse SmallCap

Mittel

Mutuionline

Tecnoinvestimenti

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 85.416,19 con una performance positiva dello 0,86%. ilprosegue all'insegna della cautela scambiando a 459,09, dopo aver avviato la seduta a 458,82.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,08%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,77%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, vigoroso rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,91%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,74%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,35%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,79%.avanza dell'1,41%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,90%.