Borse europee in territorio positivo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

media

tecnologia

assicurativo

viaggi e intrattenimento

sanitario

Mediaset

Brembo

Leonardo

UBI Banca

Recordati

Rai Way

EI Towers

Cattolica Assicurazioni

Banca Ifis

Saras

Autogrill

Diasorin

Gima Tt

(Teleborsa) -mentre Wall Street si mostra piuttosto cauta.Sostanzialmente stabile l'a 1,169. Perde terreno l', che scambia a 1.228,7 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,98%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 67,65 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a 219 punti base, con un calo di 8 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,47%.ben comprata il, che segna un rialzo dello 0,80%,avanza dello 0,24% mentreevidenzia un incremento dello 0,24%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,38 miliardi di euro, in calo del 12,95%, rispetto ai 1,59 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 165.097, rispetto ai 178.186 precedenti.Su 222 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 77 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 131. Invariate le rimanenti 14 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+6,19%),(+1,53%) e(+1,05%). Nel listino, i settori(-1,45%) e(-1,00%) sono stati tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,48%) dopo che insieme aha lanciato un'OPA su EI Towers (+15,10%) a 57 euro per azione (+2,77%),(+1,99%) e(+1,82%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -2,24%.del FTSE MidCap,(+20,61%),(+15,10%),(+3,21%) e(+2,83%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -3,50%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,87%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,43%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,37%.