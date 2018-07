Europa piatta. A Milano volano EI Towers e Mediaset

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con la cautela che continua a prevalere sul sentiment degli investitori, che guardano all', al Senato statunitense, in agenda oggi pomeriggio (alle 16.30 italiane).Nel frattempo, entra nel vivo la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti e gli addetti ai lavori si interrogano se possa confermare le aspettative di crescita nonostante l'incertezza relativa alle questioni commerciali.Sul mercato dei cambi, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,172.: in mattinata sono arrivati i numeri sul mercato del lavoro inglese, che ha mostrato un aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione. I dati italiani hanno evidenziato, invece, fatturato e ordinativi all'industria in crescita mentre il tasso di inflazione ha segnato un live calo a giugno . Nel pomeriggio è attesa laL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.242 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 67,91 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 221 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,51%.sostanzialmente invariato il, -0,17%. Resta vicino alla parità il(-0,15%). Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,34%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.842 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+5,01%),(+0,81%) e(+0,61%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,60%),(-0,95%) e(-0,76%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,67%) dopo che insieme a F2i ha lanciato un'OPA su EI Towers a 57 euro per azione Bene anche(+2,56%),(+1,09%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,72%.Al Top tra le azioni italiane a, volano(+19,02%) ed(+15,50%).