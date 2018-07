Glenalta autorizza CFT ad acquisizione maggioranza Co.MAC

Glenalta

(Teleborsa) -ha autorizzato la società CFT a procedere all’acquisizione di una partecipazione nella società CO.MAC, con sede in Bonate Sotto (BG), pari al 61,72% del capitale sociale.I soci venditori (Giuseppe Scudeletti, Marco Scudeletti, Giorgio Donadoni e Fabio Donadoni) sono attualmente titolari dell’intero capitale sociale di CO.MAC in ragione di una quota pari al 25% ciascuno e procederanno alla cessione pro-quota della propria partecipazione ciascuno nella misura del 15,43% del capitale sociale.In data odierna (17 Luglio), è stato sottoscritto tra CFT e i soci venditori il contratto preliminare disciplinante i termini e condizioni dell’Acquisizione. Il- da corrispondersi interamente al closing - è stato fissato in, determinato sulla base dei seguenti criteri: per la valutazione del 100% del capitale sociale di CO.MAC si è identificato un multiplo “enterprise value” su Ebitda 2017 “adjusted” pari a circa 5.9x, così attribuendo, in funzione della summenzionata PosizioneFinanziaria Netta “adjusted”, un “equity value” pari a circa Euro 40,5 milioni.Il perfezionamento dell’Acquisizione è sospensivamente condizionato all’efficacia della fusione con Glenalta ed è allo stato previsto entro il 10 settembre 2018 e, alla stessa data, CFT e i soci venditori sottoscriveranno un patto parasociale disciplinante, inter alia, i rapporti tra i predetti soggetti quali soci di CO.MAC, il regime di trasferimento delle rispettive partecipazioni, la concessione di opzioni di acquisto e di vendita aventi ad oggetto la partecipazione residuale detenuta dai soci venditori (esercitabile a partire dalla data di approvazione del bilancio di CO.MAC. relativo all’esercizio conclusosi al 31 dicembre 2022 e sino al 30 giugno 2023 e il cui corrispettivo sarà calcolato sulla base del tasso di crescita prospettico osservato dall’ Ebitda di CO.MAC. negli esercizi ricompresi tra il 2017 e il 2022) nonché l’assunzione da parte di questi ultimi di alcuni specifici impegni di stabilità e di non concorrenza.Ad esito dell’acquisizione, il Consiglio di Amministrazione di CO.MAC. sarà composto in maggioranza da consiglieri nominati da CFT, mentre le deleghe operative rimarranno in capo ai soci venditori (che saranno tra i componenti – di minoranza – del predetto Consiglio).