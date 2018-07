Il Comparto bancario a Piazza Affari in rialzo (+0,83%)

settore bancario italiano

(Teleborsa) - Brilla ilnonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'Ilha aperto a 10.077,9 in crescita dello 0,83%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue poco mosso scambiando a 110,92, dopo aver avviato la seduta a 111,06.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,34% sui valori precedenti.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,21%.Buona performance per, che cresce dell'1,09%.Tra le azioni del, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,90%.