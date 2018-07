Il Settore Automotive dell'Italia in territorio positivo (+0,76%), brillante l'andamento di Brembo

comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

listino principale

Brembo

Fiat Chrysler

Ferrari

media capitalizzazione

Cir-Comp

bassa capitalizzazione

Sogefi

Landi Renzo

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 221.401,03, in crescita di 1.677,32 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 537,31, dopo aver avviato la seduta a 537,03.Nel, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,01% sui valori precedenti.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,94%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,75%.Tra i titoli adell'indice automotive, si muove in avanti, che sta portando a casa un misero +0,58%.Tra i titoli adel comparto automotive, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,86%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,72%.