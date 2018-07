Mette il turbo l'indice dei servizi di consumo italiano (+2,10%), seduta effervescente per Mondo Tv

comparto servizi di consumo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Balza ila sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'Ilha aperto a quota 26.010,37 con un'impennata del 2,10% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, l'che si ferma a quota 383,55, dopo aver esordito a 383,27.Tra le azioni più importanti dell'indice servizi di consumo di Milano, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,18%.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 17,06%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,67%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,86%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,47%.avanza dell'1,48%.