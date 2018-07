Mondo TV stima utile +30% primi sei mesi, titolo brilla

Mondo Tv

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,66%.A fare da assist al titolo, contribuiscono le stime da poco annunciate sulla prima parte dell'anno in corso.Nei primi 6 mesiè atteso a circa 10 milioni eè stimato in circa 7 milioni di euro,rispetto ai sei mesi del 2017,per il primo semestre., ha informato il consiglio circa l’andamento della gestione con particolare riferimento all’andamento delle produzioni ed alla conversione della prima tranche di bond Atlas, quasi completata con 9,5 milioni di euro già convertiti su un totale di 11 milioni. "Con le risorse Atlas, la cui tranche principale è quasi completamente convertita, acquisite le risorse per la crescita per linee interne ed esterne nel business di riferimento;dalle serie Robot trains, Invention Story and Yoohoo to the rescue;per Mondo TV ed ai valori odierni”.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,497 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,667. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,398.