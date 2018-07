Nuovi finanziamenti per COIMA RES

COIMA RES

(Teleborsa) -ha stipulato un nuovo accordo di finanziamento con Banca IMI (Agente), BNP Paribas, ING Bank e UniCredit per Euro 70 milioni per il finanziamento di Tocqueville e dell’immobile Monte Rosa.Il nuovo finanziamento è garantito anche dai due immobili ed ha una scadenza di 5 anni e un costo "all in" dell'1,93%.Inoltre, COIMA RES ha concordato il prolungamento di 2 anni della scadenza della linea pari a Euro 149,3 milioni relativa al Vodafone Village ed al portafoglio di filiali di Deutsche Bank con lo stesso pool di banche sopracitato, portando la scadenza a 5 anni. Tutti gli altri termini della struttura del finanziamento rimangono sostanzialmente invariati.