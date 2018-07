Safe Bag sigla contratto di 3 anni con aeroporto russo di Vladivostok

Safe Bag

(Teleborsa) - La controllata di, Wrapping Service, acquisita nel corso dell’operazione PackandFly, ha firmato un contratto della durata di 3 anni per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di Vladivostok, Russia.Vladivostok è lo scalo più importante dell’estremo oriente russo, con circa 2 milioni di passeggeri nel 2017, in crescita nel 2018 prevalentemente sulle direttrici cinesi, coreana e giapponese."Il Gruppo PackandFly conferma le proprie capacità commerciali - dichiara- in soli 20 giorni dall’acquisizione ha già concluso accordi con due nuovi partner: l’aeroporto di Cebu e adesso Vladivostok".