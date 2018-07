Turkish Airlines, indagine Nielsen su tendenze passeggeri

(Teleborsa) -che rivela gli ultimi trend sulle preferenze dei passeggeri in dieci mercati chiave nel mondo.è Azienda globale di misurazione e analisi datii che fornisce la più completa e affidabile visione al mondo sui consumatori e sui mercati.. Tra questi Paesi, il 36% in Germania e il 48% nel Regno Unito, è invece favorevole al suo utilizzo.Le motivazioni: i passeggeri si preoccupano per il potenziale disturbo (Stati Uniti: 89%, Giappone: 93%). La media globale è del 51%: questo è uno dei risultati dell’ultima indagine annuale relativa ai trend del settore aviazione a livello globale.La compagnia Turkish Airlines . Per il futuro dei viaggi aerei, come dimostra l’indagine, le aspettative più importanti per i passeggeri sono. Entrambi i punteggi hanno registrato un significativo aumento rispetto al precedente periodo di rilevazione.. E alla domanda su quali sono le raccomandazioni di cui fidarsi, la ricerca precisa che le esperienze personali dei passeggeri si trovano al primo posto.In assenza di voli diretti per destinazioni intercontinentali,. In Francia la percentuale degli intervistati che preferisce la partenza dall’aeroporto più vicino con trasferimento verso un hub estero è addirittura superiore a coloro che preferiscono l’opzione con volo domestico, rispettivamente 43% e 32%.La maggior parte dei passeggeri del trasporto aereo (69%), in particolare in Sud Africa, Svezia e India, e in crescita anche in Giappone e negli Stati Uniti. La convenienza è il motivo principale (72%) per preferire l'opzione di prezzo all-inclusive, soprattutto in India (91%), Cina (78%) e Sudafrica (78%).Durante l'attesa ai gate, i passeggeri danno, a una persona di riferimento aggiuntiva in caso di ritardi (87%) ecome computer portatili o telefoni cellulari (87%).Durante il volo,. La cordialità, attenzione e disponibilità del personale di bordo (94%) e la qualità del cibo e delle bevande (94%) vengono subito dopo la pulizia della cabina. Per quanto riguarda le aspettative dei passeggeri a bordo,. Entrambe le aspettative sono più elevate negli Emirati Arabi Uniti e in India.Dopo il volo,, soprattutto in Sudafrica (96%), Cina (95%) ed Emirati Arabi Uniti (94%). Ciò che i passeggeri apprezzano maggiormente dei loro precedenti voli sono. Seguono la sufficienza di luce in cabina (91%), la qualità del catering (75%) e il comfort dei sedili (72%).. Gli intervistati provenienti da Cina, Francia, Germania, India, Giappone, Sudafrica, Svezia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti hanno partecipato al sondaggio nel periodo compreso tra il 16 e il 26 febbraio 2018.