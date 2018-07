Borse europee chiudono in rialzo. Piazza Affari rimane al palo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -chiude la giornata sui livelli della vigilia, mentre fanno decisamente meglio altri mercati europei che archiviano la giornata in buon rialzo.Gli investitorialla Commissione Servizi finanziari della Camera dove il numero uno della Fed ha detto che il piano della Banca Centrale Americana è quello di continuare ad aumentare in modo graduale i tassi d'interesse, almeno "per il momento". Una posizione che ricalca l'intervento di ieri 17 luglio, quando al Senato, il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA Intanto,lancia l'allarme sui dazi che " mettono a rischio PIL globale ", come ha rivelato il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, commentando la G20 Surveillance Note pubblicata dall'Istituto diSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il greggio () che si attesta sui valori della vigilia a 68,06 dollari per barile.Lieve peggioramento delloche si posiziona a 222 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,50%.buoni spunti sul, che mostra un ampio vantaggio dello 0,82%. Bilancio positivo perche vanta un progresso dello 0,65%. In frazionale rialzoche registra una plusvalenza dello 0,46%.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 24.220,58 punti. Guadagni frazionali per il(+0,46%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,87%),(+0,96%) e(+0,68%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,93%) e(-0,54%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+3,18%)., che mostra un incremento dell'1,94%.che evidenzia un bel vantaggio dell'1,74%., con un ampio progresso dell'1,48%, in vista dei conti di bilancio che diffonderà a fine mese. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,50%., che accusa un calo dell'1,16%., con un netto svantaggio dell'1,03%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,79%.di Milano,(+4,63%),(+4,19%),(+3,72%) e(+3,68%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,98%. Giornata no perche lascia sul parterre il 2,19%. In rossoche evidenzia un deciso ribasso dell'1,36%. Prestazione negativa diche scende dell'1,11%.