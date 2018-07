ENAC, il Direttore Generale al Salone internazionale dell’aeronautica di Farnborough

Leonardo

(Teleborsa) - "L’industria aeronautica e spaziale italiana con le innovazioni tecnologiche particolarmente competitive ed apprezzate in tutto il mondo, contribuisce a rendere il settore ancora più strategico e all'avanguardia, oltre ad essere un volano di crescita per l’economia del Paese". Ad affermarlo il Direttore Generale dell', in occasione del Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio in corso aIn tale contesto, il Direttore Generale ha avuto una serie di incontri istituzionali e ha visitato le aziende italiane presenti all'airshow, oltre che il Padiglione Italia, gli stand dei Cluster ed altre aree espositive di particolare rilievo per il settore aeronautico.La delegazione ENAC ha visitato, in particolare, il Padiglionee l'esposizione dei suoi prodotti di punta , tra cui le varie tipologie di mezzi aerei, compresi gli elicotteri multi-missione, i sistemi aerei senza pilota ad ala fissa e ad ala rotante, gli apparati di supporto ad alta tecnologia, beni che rappresentano un’eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale.