In flessione il comparto bancario a Piazza Affari (-0,93%)

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha terminato la seduta a 10.056,13, in discesa di 94,12 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 110,77, dopo aver avviato la seduta a 110,71.Nel, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,50% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,03% sui valori precedenti.Performance infelice perche chiude la giornata del 18 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,79% rispetto alla seduta precedente.Tra le medie imprese quotate sul, discesa moderata perche chiude la giornata del 18 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.Frazionale ribasso perche archivia gli scambi con una perdita dello 0,53%.Tra le azioni del, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,60%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,52%.