Notorious, nuova produzione esecutiva film "Across the river into the trees"

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, ha sottoscritto un accordo con il produttore spagnolo Milburn A.I.E. per la produzione esecutiva internazionale del film “Across the river into the trees” a seguito del quale Notorious Pictures assume l’incarico per la realizzazione delle riprese del film che si svolgeranno in Italia a Venezia e che inizieranno entro l’estate.Con la regia di Martin Campbell (Casino Royale, Lanterna verde, La leggenda di Zorro) il film drammatico vanta nel cast attori di rilievo internazionale tra cui Cast: Pierce Brosnam, Maria Valverde, Giancarlo Giannini, Laura Morante, Matilde De Angelis.Il corrispettivo per l’attività esecutiva e di riprese in Italia verrà incassato da Notorious Pictures per circa il 90% nel 2018. L’attività di produzione esecutiva beneficerà della normativa sul tax credit che si applica alla produzione di film stranieri in Italia.