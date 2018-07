Salvini si difende dalle accuse delle ONG: "porti chiusi e cuori aperti"

(Teleborsa) - "E' una montatura, vogliono screditarci", così il ministro dell'Internoreplica su Facebook alle accuse rivolte all'Italia da Proactiva Open Arms, dopo la diffusione delle immagini della donna e del bambino morti annegati perché non volevano salire sulla motovedetta libica."Bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti, e ridurre il guadagno di chi specula sull'immigrazione clandestina. Io tengo duro", ribadisce il vicepremier ricordando la sua filosofia: "porti chiusi e cuori aperti"."Sfido chiunque a trovare un tweet in cui invito a lasciare un essere umano in mare - ha continuato Salvini - . Il mio obiettivo è salvare tutti, soccorrere tutti, curare tutti, nutrire tutti, ma anche evitare che tutti arrivino in Italia". "L'Europa che poteva essere un'opportunità in questo momento su tanti fronti è un problema, pensiamo a migranti, banche, politica agricola, sanzioni alla Russia". "A Bruxelles hanno capito che finalmente in Italia c'è un governo disposto a tutto pur di difendere l'interesse nazionale, ci saranno i sì da dire e li diremo, se per il bene del Paese dovremo dire dei no, siamo pronti a farlo".: "quanto piacere le dà vedere i bimbi morti in mare?". "Io sarei un assassino che prova eccitazione nel vedere un bimbo innocente affogare in mare? - ha risposto il ministro dell'Interno - . Sarei un seminatore di odio, io che voglio solo salvare vite umane? Ma come si permette, Saviano?. Preparate le carte bollate, perché questa volta lo querelo".