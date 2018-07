Wall Street viaggia a due colori

Morgan Stanley

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Industriale

Utilities

Beni di consumo per l'ufficio

United Health

Caterpillar

American Express

Boeing

Nike

McDonald's

Microsoft

Asml Holding N.V. Represents

CSX

Mercadolibre

KLA-Tencor

Dentsply Sirona

Express Scripts

Monster Beverage

Jd.Com

(Teleborsa) -. Dopo un avvio senza slancio, gli investitori rimangono incerti in attesa della pubblicazione del. Il rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia USA.Mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali, conche ha annunciato risultati superiori alle attese, oggi 18 luglio è arrivata una maxi multa a Google dalla Commissione Europea , per aver imposto dal 2011 "restrizioni illegali" ai produttori di apparecchi Android per consolidare la sua posizione dominante nel campo della ricerca su dispositivi mobili. crollo per il mercato edilizio USA , mentre tornano a salire le scorte di petrolio settimanali Nessuna sorpresa da parte della Fed. Il Presidente della Banca centrale statunitense,l, nella seconda giornata di testimonianza al Congresso ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA, dicendo che il piano della Fed rimane sempre quello: ossia continuare ad aumentare in modo graduale i tassi d'interesse Intanto,lancia l'allarme sui dazi che " mettono a rischio PIL globale ".Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,27% a 25.188,9 punti, mentre rimane incolore loche continua la seduta a 2.814,22 punti, sui livelli della vigilia. In calo il(-0,11%)., buona la performance dei comparti(+1,32%) e(+1,10%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,67%) e(-0,54%).Tra i(+1,81%),(+1,49%),(+1,29%) e(+1,23%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -1,27%. Guadagno moderato perche avanza dello 0,62%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%.Tra i(+6,55%),(+6,88%),(+4,77%) e(+3,44%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -3,51%.In caduta liberache affonda del 2,37%.Pesanteche segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali.Seduta drammatica perche crolla del 2,01%.