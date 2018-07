Borse europee sotto la parità. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -continua la seduta sotto i livelli della vigilia, intonandosi all'andamento debole delle borse europee.Mentre, oltreoceano continua la stagione delle trimestrali, con giganti del calibro di Alcoa IBM che hanno dato i conti, in Italia i riflettori rimangono puntati a Non si placano le polemiche sul Decreto dignità , ormai da giorni al centro della bufera. Oggi si prospetta l'ennesima giornata rovente con la replica del Presidente dell'in audizione dinanzi allee Lavoro della Camera.Scarna la giornata macro, che ha visto la produzione costruzioni in Italia in calo e le vendite delsubire una battuta d'arresto.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%. L'è in calo (-0,94%) e si attesta su 1.216,1 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (l), che continua gli scambi a 68,02 dollari per barile, in calo dell'1,08%.Si riduce di poco lo, che si porta a 219 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,48%.tentenna il, con un modesto ribasso dello 0,43%. Nulla di fatto per ilche passa di mano sulla parità con un +0,16%. Giornata fiacca per ilche segna un calo dello 0,48%.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.146 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,51%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,39%),(-0,69%) e(-0,59%).Tra lea grande capitalizzazione, in lucecon un ampio progresso dell'1,45%, mentre si fanno sempre più insistenti le voci che lo scorporo disia ormai imminente. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,69%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,62% Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,57%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,44%.scivola dell'1,33%. Piccola perdita perche scambia con un -0,89%.di Milano,(+3,74%),(+3,21%),(+2,39%) e(+0,96%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,98%. Calo deciso per, che segna un -1,82%. Svettache segna un importante progresso del 3,68%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.