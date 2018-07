Borse europee timidamente negative

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -sui timori per la guerra commerciale intrapresa da Trump contro l'Ue e la Cina.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Giornata negativa per l', che archivia la seduta a 1.217 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,48%.Sulla parità lo, che rimane a quota 223 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,50%.perde lo 0,62%,resta a galla con un +0,10% mentrecede lo 0,56%.Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,72 miliardi di euro, con una variazione dell'1,52%, rispetto ai precedenti 1,69 miliardi; i contratti si sono attestati a 200.947, rispetto ai precedenti 198.985.A fronte dei 225 titoli trattati, 115 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 85 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 25 azioni del listino italiano.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,05%) e(+0,64%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,59%),(-1,30%) e(-0,85%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,35% sulle voci di un imminente scorporo di Magneti Marelli . Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,22%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,14%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,67%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -3,51%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,62%. In rosso, che evidenzia un ribasso dell'1,59%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,41%.di Milano,(+3,31%),(+3,21%),(+2,83%) e(+1,60%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -4,83%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,31%.scende dell'1,73%. Calo deciso per, che segna un -1,66%.