Decreto dignità, si infiamma lo scontro: oggi occhi puntati su Tito Boeri

(Teleborsa) - Non si placano le polemiche sul, ormai da giorni al centro della bufera. Oggi si prospetta l'ennesima giornata calda con la replica di Tito Boeri in audizione dinanzi alle commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera.Nella giornata di ieri, intanto, era arrivato il parere negativo di Confindustria: Il Decreto dignitàrende "più incerto e imprevedibile il quadro delle regole" per le imprese- Dopo le querelle Di Maio -MEF , e Governo INPS , arriva anche la bocciatura targatache, senza mezzi termini, esprime più di qualche perplessità sul dl fortemente voluto dal Ministro- Per le imprese - ha spiegato il Direttore Generale dell'associazione delle imprese,, in audizione dinanzi alle Commissioni Finanze e Lavoro alla Camera, occorre- l ritorno delle causali, ha spiegato, esponendo le impreseEffetti che secondo Confindustria andranno ben "oltre quelli stimati nella Relazione tecnica al decreto".- Non si fa attendere la replica del vicepremier pentastellato, che come di consueto risponde suViale dell'Astronomia "dice che con il Decreto Dignità ci saranno meno posti di lavoro. Sono gli stessi che gridavano alla catastrofe se avesse vinto il no al Referendum, poi sappiamo come è finita.".Il Decreto Dignità combatte il precariato per permettere agli italiani, soprattutto ai più giovani, di iniziare a programmare un futuro. Cioè permette di creare quelle condizioni che sono la base per fare impresa, per rilanciare i consumi e per creare un circolo virtuoso”."Dopo anni di precariato, e di leggi che hanno massacrato i lavoratori, è ormai evidente che queste politiche non hanno aiutato nessuno: nè i lavoratori, nè gli imprenditori. Sono convinto che gli effetti del Decreto Dignità porteranno anche Confindustria a questa conclusione", osserva il ministro che conclude il post dicendo- Sempre nella giornata di ieri il Ministro del Lavoro in audizione davanti alle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera aveva ribadito la sua posizione sull'la stima dell'istituto di Previdenza sul rischio di avere 8mila occupati in meno l'anno a causa delle misure introdotte dal dl dignità e se il Parlamento vorrà migliorarlo a noi fa soltanto piacere. C'è ancora molto da fare - su gioco d'azzardo, delocalizzazione selvaggia, precariato, burocrazia".