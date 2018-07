Finlogic sigla accordo per acquisizione 51% di Irideitalia

Finlogic

(Teleborsa) -attiva nel settore dell’con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 51% della società Irideitalia Srl.(comprensivo di earn-out). Il pagamento, corrisposto pro-quota tra i soci venditori, è previsto per 400mila euro al closing (entro 30 giorni dalla data odierna), 100mila euro entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, a condizione che sia rispettato un determinato target dell'2018 e per la restante parte di 50mila euro a titolo di earn-out, successivamente all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 a condizione che rispettato il target dell’EBITDA 2019.Irideitalia Srl è partecipata daal 30%, daal 30%, daal 20%, daal 19% e di al 1%, che cederanno rispettivamente il 19,5%, il 10,5%, il 10% il 10% e l’1%, del capitale sociale e dei diritti di voto. Al fine di garantire continuità nella gestione, ad esito dell’operazione,(socio venditore ed attuale Presidente del Consiglio di amministratori di Irideitalia Srl), resterà coinvolta nella governance.Irideitalia Srl, con sede a Figline Valdarno (Fi), da oltre 30 anni è specializzata nell'organizzazione dell'ufficio e l'identificazione automatica del magazzino attraverso codici a barre e sistemi in radiofrequenza proponendo soluzioni personalizzate e competitive,