In calo l'indice del settore Costruzioni italiano (-2,16%)

settore Costruzioni a Milano

EURO STOXX Construction & Materials

FTSE Italia Construction & Materials

comparto costruzioni europeo

grande capitalizzazione

Buzzi Unicem

Ftse MidCap

Cementir

bassa capitalizzazione

Astaldi

Panariagroup

(Teleborsa) - Scivola il, dopo l'andamento in frazionale ribasso dell'In Italia, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è diminuito dello 0,2% rispetto al mese precedente.Ilmarcia a quota 33.782,97 con un peggioramento di 733,84 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole il, che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 439,03 dopo un avvio a 439,08.Tra le azioni italiane adell'indice costruzioni, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,32% sui valori precedenti.Tra le azioni del, andamento annoiato perche scambia in ribasso dello 0,88%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, retrocede moltoche esibisce una variazione percentuale negativa del 2,87%.In caloche cede lo 0,83%.