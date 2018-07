Italia: produzione costruzioni maggio in lieve calo

(Teleborsa) - A maggio 2018 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dello 0,2% rispetto al mese precedente.Su base annua, rileva l', sia l’indice dellacorretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2017), sia l’indice grezzo risultano stazionari., l’indice della produzione nelle costruzioni, elaborato su dati corretti per effetti di calendario, mostra una crescita tendenziale dello 0,5%.La contenuta flessione registrata a maggio, manifestatasi peraltro in un contesto metereologico non favorevole, conferma il complessivo rallentamento congiunturale dell’attività riscontrato a partire da febbraio 2018, con l’eccezione del mese di aprile.In, nonostante il parziale recupero degli ultimi due mesi, la stazionarietà potrebbe segnalare problemi di tenuta della debole fase espansiva che aveva contrassegnato l’ultimo periodo del 2017 e l’inizio del 2018.