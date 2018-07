Migranti, Conte indica la via: "Serve un comitato di crisi Ue"

(Teleborsa) - In gergo è quel che si chiamaLa questionecontinua a tenere banco e il premier italianoindica la via da seguire per il futuro e trovare la quadra.- "Martedì ho scritto la seconda lettera a Juncker e Tusk per chiedere che quel che è avvenuto domenica", cioè, che poi si faccia mediatrice con i vari governi", lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte in una lunga intervista in apertura di prima pagina al direttore del Fatto Quotidiano.