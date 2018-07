UniCredit sottoscrive prestito obbligazionario da 10 milioni di euro con U-Invest

UniCredit

(Teleborsa) -viaggia sotto la linea di parità a. Ilsrl, azienda leader nella produzione e commercializzazione di scarpe e abbigliamento per l’antinfortunistica (brand U-POWER, JALLATTE, AIMONT E LUPOS) con sede a Paruzzaro, in provincia di Novara.i e una cedola annuale variabile del 1,90% + Euribor 3 mesi. Il capitale sara' rimborsato in un'unica soluzione - bullet - alla fine del quarto anno, mentre gli interessi maturati saranno corrisposti su base trimestrale.Contestualmente alla sottoscrizione del bond la banca ha erogato un finanziamento a medio lungo termine della durata di 5 anni ammortising suddiviso in due tranche.L'emissione sottoscritta da UniCredit avrà la finalità di sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita e di sviluppo aziendale, nell'ambito di un programma investimenti che consenta il continuo miglioramento del proprio posizionamento di mercato e costante processo di innovazione tecnologica, per soddisfare le molteplici e sempre più complesse esigenze della clientela, in conformità al piano industriale aziendale 2017-2020.Ieri, 18 luglio, UniCredit ha concluso un accordo con IFIS NPL (gruppo) per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito sia chirografario sia ipotecario verso PMI e privati.