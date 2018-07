Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, dopo il nuovo attacco di Trump a Bruxelles , interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso. In lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 2.808,59 punti. In frazionale calo il(-0,29%), come l'S&P 100 (-0,4%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,34%),(-0,80%) e(-0,73%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,82%),(+2,10%),(+1,07%) e(+1,00%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -3,32%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,75%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,49%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,32%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,23%),(+3,12%),(+3,07%) e(+2,77%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -7,69% dopo i conti deludenti . Lettera su, che registra un importante calo del 3,62%. Affonda, con un ribasso del 3,25%. Crolla, con una flessione del 2,83%.